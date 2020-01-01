Tokenomie pentru TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Descoperă informații cheie despre TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC's token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

Pagină de internet oficială: https://www.trufin.io/ Carte albă: https://trufin.gitbook.io/docs/

Tokenomie și analiză de preț pentru TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.02M $ 40.02M $ 40.02M Ofertă totală: $ 166.01M $ 166.01M $ 166.01M Ofertă aflată în circulație: $ 166.01M $ 166.01M $ 166.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.02M $ 40.02M $ 40.02M Maxim dintotdeauna: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Minim dintotdeauna: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 Preț curent: $ 0.241238 $ 0.241238 $ 0.241238 Află mai mult despre prețul tokenului TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Tokenomie pentru TruFin Staked MATIC (TRUMATIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUMATIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUMATIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUMATIC, explorează prețul în direct al tokenului TRUMATIC!

