Informații privind prețul pentru TruFin Staked INJ (TRUINJ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Minim 24 h $ 6.68 $ 6.68 $ 6.68 Maxim 24 h Minim 24 h $ 6.15$ 6.15 $ 6.15 Maxim 24 h $ 6.68$ 6.68 $ 6.68 Maxim dintotdeauna $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Cel mai mic preț $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Modificare de preț (1 oră) +1.13% Modificare de preț (1 zi) -6.21% Modificare de preț (7 zile) -19.62% Modificare de preț (7 zile) -19.62%

Prețul în timp real pentru TruFin Staked INJ (TRUINJ) este $6.24. În ultimele 24 de ore, tokenul TRUINJ a fost tranzacționat între un minim de $ 6.15 și un maxim de $ 6.68, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRUINJ este $ 16.29, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 4.75.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRUINJ s-a modificat cu +1.13% în decursul ultimei ore, cu -6.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Capitalizare de piață $ 8.67M$ 8.67M $ 8.67M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.67M$ 8.67M $ 8.67M Ofertă află în circulație 1.39M 1.39M 1.39M Ofertă totală 1,390,104.659162092 1,390,104.659162092 1,390,104.659162092

Capitalizarea de piață actuală pentru TruFin Staked INJ este $ 8.67M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRUINJ este 1.39M, cu o ofertă totală de 1390104.659162092. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.67M.