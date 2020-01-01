Tokenomie pentru TruFin Staked APT (TRUAPT) Descoperă informații cheie despre TruFin Staked APT (TRUAPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

Tokenomie și analiză de preț pentru TruFin Staked APT (TRUAPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TruFin Staked APT (TRUAPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 43.33M $ 43.33M $ 43.33M Ofertă totală: $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M Ofertă aflată în circulație: $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 43.33M $ 43.33M $ 43.33M Maxim dintotdeauna: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Minim dintotdeauna: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Preț curent: $ 4.39 $ 4.39 $ 4.39 Află mai mult despre prețul tokenului TruFin Staked APT (TRUAPT)

Tokenomie pentru TruFin Staked APT (TRUAPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TruFin Staked APT (TRUAPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUAPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUAPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUAPT, explorează prețul în direct al tokenului TRUAPT!

