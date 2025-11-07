Informații privind prețul pentru Trivians (TRIVIA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.04093968$ 0.04093968 $ 0.04093968 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -18.13% Modificare de preț (7 zile) -18.13%

Prețul în timp real pentru Trivians (TRIVIA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TRIVIA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRIVIA este $ 0.04093968, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRIVIA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Trivians (TRIVIA)

Capitalizare de piață $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.85K$ 44.85K $ 44.85K Ofertă află în circulație 615.00M 615.00M 615.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Trivians este $ 27.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRIVIA este 615.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.85K.