Informații privind prețul pentru Trench Coin (TRENCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.30% Modificare de preț (1 zi) -1.42% Modificare de preț (7 zile) -26.99% Modificare de preț (7 zile) -26.99%

Prețul în timp real pentru Trench Coin (TRENCH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TRENCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRENCH este $ 0.00225343, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRENCH s-a modificat cu +0.30% în decursul ultimei ore, cu -1.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Trench Coin (TRENCH)

Capitalizare de piață $ 151.80K$ 151.80K $ 151.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 151.80K$ 151.80K $ 151.80K Ofertă află în circulație 999.94M 999.94M 999.94M Ofertă totală 999,944,482.01002 999,944,482.01002 999,944,482.01002

Capitalizarea de piață actuală pentru Trench Coin este $ 151.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRENCH este 999.94M, cu o ofertă totală de 999944482.01002. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 151.80K.