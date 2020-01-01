Tokenomie pentru Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Descoperă informații cheie despre Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It's a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn't just a meme, it's an experience redefining what crypto projects can be. Pagină de internet oficială: https://www.treeincat.com Carte albă: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Cumpără TREEINCAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 230.74K $ 230.74K $ 230.74K Ofertă totală: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Ofertă aflată în circulație: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 230.74K $ 230.74K $ 230.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00023392 $ 0.00023392 $ 0.00023392 Află mai mult despre prețul tokenului Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Tokenomie pentru Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TREEINCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TREEINCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TREEINCAT, explorează prețul în direct al tokenului TREEINCAT!

Predicție de preț pentru TREEINCAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TREEINCAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TREEINCAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TREEINCAT!

