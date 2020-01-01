Tokenomie pentru Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Descoperă informații cheie despre Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump Cumpără 50STATES acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Ofertă totală: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M Ofertă aflată în circulație: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)

Tokenomie pentru Traveling To All 50 States LIVE (50STATES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 50STATES care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 50STATES care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 50STATES, explorează prețul în direct al tokenului 50STATES!

Predicție de preț pentru 50STATES Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 50STATES? Pagina noastră de predicție de preț pentru 50STATES combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 50STATES!

