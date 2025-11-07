Informații privind prețul pentru Trashy By Matt Furie (TRASHY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -4.44% Modificare de preț (7 zile) -37.66%

Prețul în timp real pentru Trashy By Matt Furie (TRASHY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TRASHY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRASHY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRASHY s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -4.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -37.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Capitalizare de piață $ 18.43K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.43K Ofertă află în circulație 999.96M Ofertă totală 999,963,217.247141

Capitalizarea de piață actuală pentru Trashy By Matt Furie este $ 18.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRASHY este 999.96M, cu o ofertă totală de 999963217.247141. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.43K.