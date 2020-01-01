Explorează tokenomia pentru TRADY (TRADY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului TRADY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru TRADY (TRADY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului TRADY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre TRADY (TRADY) TRADY is an innovative AI-powered prompt marketplace designed to empower users and creators in the fields of trading, coding, design, research, and beyond. At its core, TRADY offers a dynamic platform where anyone — from hobbyists to professionals — can access, share, and monetize high-quality AI-generated prompts that supercharge creativity, efficiency, and problem-solving. In today's digital economy, time and expertise are invaluable. TRADY bridges the gap between AI's immense potential and the practical needs of users by providing ready-to-use prompts tailored for specific tasks. For example, a trader can use a prompt to generate market analysis or trading strategies, while a developer can leverage prompts to write or debug code. Designers, researchers, marketers, and many others can also benefit from prompts that accelerate ideation and execution. The platform runs on $TRADY, its native utility token, which fuels the entire ecosystem. $TRADY is used for multiple purposes, including: Payments: Users subscribe or pay directly to access premium prompts or creator content. Rewards: Active contributors, such as top-rated prompt creators, receive $TRADY rewards for their valuable content and engagement. Incentives: Community activities, airdrops, referral bonuses, and promotional campaigns are distributed in $TRADY, encouraging adoption and loyalty. What makes TRADY unique is its dual focus on both creators and users. Prompt creators can monetize their AI skills and knowledge by publishing prompts that others find useful, building a reputation and earning rewards along the way. On the other hand, users benefit from a curated library of AI tools that save time, enhance productivity, and drive results — without needing to master complex AI systems themselves. To ensure fairness and transparency, TRADY includes features like a rating system, verified creator badges, and prompt performance metrics. This helps surface high-quality content and builds trust across the community. As the platform grows, TRADY plans to introduce governance mechanisms where token holders can participate in platform decisions, shaping the future of the marketplace. TRADY is deployed on the Base network, ensuring fast, low-cost transactions and interoperability with the broader blockchain ecosystem. With a total supply of 1 billion $TRADY tokens, the distribution plan includes community allocations, team vesting, and liquidity provisions to support long-term sustainability. Whether you're an AI enthusiast, a creator, or someone looking to amplify your work with cutting-edge tools, TRADY offers a vibrant, tokenized ecosystem where innovation meets opportunity. Join us as we reshape how people interact with AI prompts — making advanced capabilities accessible to everyone. Pagină de internet oficială: https://trady.finance Capitalizare de piață: $ 60.69K $ 60.69K $ 60.69K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 986.79M $ 986.79M $ 986.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 61.50K $ 61.50K $ 61.50K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului TRADY (TRADY) Tokenomie pentru TRADY (TRADY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TRADY (TRADY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRADY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRADY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRADY, explorează prețul în direct al tokenului TRADY! Predicție de preț pentru TRADY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRADY? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.