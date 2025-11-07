BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Tradable Singapore Fintech SSL astăzi este 1 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PC0000023 în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PC0000023 pe MEXC acum.

Preț Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Minim 24 h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Maxim 24 h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) este $1. În ultimele 24 de ore, tokenul PC0000023 a fost tranzacționat între un minim de $ 1.0 și un maxim de $ 1.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PC0000023 este $ 1.0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PC0000023 s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tradable Singapore Fintech SSL este $ 100.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PC0000023 este 100.85M, cu o ofertă totală de 100846154.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 100.85M.

Istoric de preț pentru Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Tradable Singapore Fintech SSL la USD a fost $ 0.0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Tradable Singapore Fintech SSL la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Tradable Singapore Fintech SSL la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Tradable Singapore Fintech SSL la USD a fost $ 0.0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0.00.00%
30 de zile$ 0.00000000000.00%
60 de zile$ 0.00000000000.00%
90 de zile$ 0.00.00%

Ce este Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

Ce valoare va avea Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Tradable Singapore Fintech SSL.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Tradable Singapore Fintech SSL!

PC0000023 în monede locale

Tokenomie pentru Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Înțelegerea tokenomică a Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PC0000023!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Cât valorează Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) astăzi?
Prețul pe viu pentru PC0000023 în USD este 1.0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PC0000023 în USD?
Prețul actual pentru PC0000023 la USD este $ 1.0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Tradable Singapore Fintech SSL?
Capitalizarea de piață pentru PC0000023 este $ 100.85M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PC0000023?
Ofertă aflată în circulație pentru PC0000023 este 100.85M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PC0000023?
PC0000023 a obținut un preț ATH de 1.0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PC0000023?
PC0000023 a avut un preț ATL de 1.0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PC0000023?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PC0000023 este -- USD.
Va crește PC0000023 în acest an?
PC0000023 ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PC0000023 pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

