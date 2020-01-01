Tokenomie pentru Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Descoperă informații cheie despre Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable's $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Pagină de internet oficială: https://www.tradable.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Ofertă totală: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Ofertă aflată în circulație: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Maxim dintotdeauna: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 Minim dintotdeauna: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Preț curent: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Află mai mult despre prețul tokenului Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Tokenomie pentru Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PC0000031 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PC0000031 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PC0000031, explorează prețul în direct al tokenului PC0000031!

