Informații privind prețul pentru TQQQ xStock (TQQQX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 109.05 $ 109.05 $ 109.05 Minim 24 h $ 114.75 $ 114.75 $ 114.75 Maxim 24 h Minim 24 h $ 109.05$ 109.05 $ 109.05 Maxim 24 h $ 114.75$ 114.75 $ 114.75 Maxim dintotdeauna $ 235.95$ 235.95 $ 235.95 Cel mai mic preț $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Modificare de preț (1 oră) -0.21% Modificare de preț (1 zi) -4.75% Modificare de preț (7 zile) -6.41% Modificare de preț (7 zile) -6.41%

Prețul în timp real pentru TQQQ xStock (TQQQX) este $109.3. În ultimele 24 de ore, tokenul TQQQX a fost tranzacționat între un minim de $ 109.05 și un maxim de $ 114.75, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TQQQX este $ 235.95, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 82.33.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TQQQX s-a modificat cu -0.21% în decursul ultimei ore, cu -4.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TQQQ xStock (TQQQX)

Capitalizare de piață $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Ofertă află în circulație 10.30K 10.30K 10.30K Ofertă totală 37,372.51784731508 37,372.51784731508 37,372.51784731508

Capitalizarea de piață actuală pentru TQQQ xStock este $ 1.13M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TQQQX este 10.30K, cu o ofertă totală de 37372.51784731508. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.08M.