Informații despre TOPKEK Capital (TOPKEK) TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Pagină de internet oficială: https://www.topkek.io Cumpără TOPKEK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TOPKEK Capital (TOPKEK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TOPKEK Capital (TOPKEK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 170.26K $ 170.26K $ 170.26K Ofertă totală: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ofertă aflată în circulație: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 170.26K $ 170.26K $ 170.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.00217787 $ 0.00217787 $ 0.00217787 Minim dintotdeauna: $ 0.00007631 $ 0.00007631 $ 0.00007631 Preț curent: $ 0.00015478 $ 0.00015478 $ 0.00015478 Află mai mult despre prețul tokenului TOPKEK Capital (TOPKEK)

Tokenomie pentru TOPKEK Capital (TOPKEK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TOPKEK Capital (TOPKEK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOPKEK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOPKEK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOPKEK, explorează prețul în direct al tokenului TOPKEK!

