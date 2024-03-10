Tokenomie pentru tooker kurlson (TOOKER) Descoperă informații cheie despre tooker kurlson (TOOKER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre tooker kurlson (TOOKER) The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Pagină de internet oficială: https://www.tookerkurlson.com/ Cumpără TOOKER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru tooker kurlson (TOOKER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru tooker kurlson (TOOKER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 382.99K $ 382.99K $ 382.99K Ofertă totală: $ 970.81M $ 970.81M $ 970.81M Ofertă aflată în circulație: $ 970.81M $ 970.81M $ 970.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 382.99K $ 382.99K $ 382.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.135597 $ 0.135597 $ 0.135597 Minim dintotdeauna: $ 0.00033667 $ 0.00033667 $ 0.00033667 Preț curent: $ 0.00039455 $ 0.00039455 $ 0.00039455 Află mai mult despre prețul tokenului tooker kurlson (TOOKER)

Tokenomie pentru tooker kurlson (TOOKER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru tooker kurlson (TOOKER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOOKER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOOKER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOOKER, explorează prețul în direct al tokenului TOOKER!

Predicție de preț pentru TOOKER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TOOKER? Pagina noastră de predicție de preț pentru TOOKER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TOOKER!

