Informații despre Tomo Cat (TOMO) TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Pagină de internet oficială: https://www.tomocat.com/ Carte albă: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Tomo Cat (TOMO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tomo Cat (TOMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Ofertă totală: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Ofertă aflată în circulație: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00036783 $ 0.00036783 $ 0.00036783 Află mai mult despre prețul tokenului Tomo Cat (TOMO)

Tokenomie pentru Tomo Cat (TOMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tomo Cat (TOMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOMO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOMO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOMO, explorează prețul în direct al tokenului TOMO!

