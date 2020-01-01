Tokenomie pentru Toli The Trencher (TOLI) Descoperă informații cheie despre Toli The Trencher (TOLI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Toli The Trencher (TOLI) A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that's racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to "talking" to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey "the most relatable influencer of 2025." Fans are praising the vlog's charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe. Pagină de internet oficială: https://toli.blog/ Cumpără TOLI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Toli The Trencher (TOLI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Toli The Trencher (TOLI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.18K $ 17.18K $ 17.18K Ofertă totală: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Ofertă aflată în circulație: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.18K $ 17.18K $ 17.18K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Toli The Trencher (TOLI)

Tokenomie pentru Toli The Trencher (TOLI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Toli The Trencher (TOLI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOLI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOLI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOLI, explorează prețul în direct al tokenului TOLI!

Predicție de preț pentru TOLI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TOLI? Pagina noastră de predicție de preț pentru TOLI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TOLI!

