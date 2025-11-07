Informații privind prețul pentru TokenClub (TCT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.110162$ 0.110162 $ 0.110162 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.34% Modificare de preț (1 zi) +0.94% Modificare de preț (7 zile) +0.31% Modificare de preț (7 zile) +0.31%

Prețul în timp real pentru TokenClub (TCT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TCT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TCT este $ 0.110162, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TCT s-a modificat cu -0.34% în decursul ultimei ore, cu +0.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TokenClub (TCT)

Capitalizare de piață $ 186.93K$ 186.93K $ 186.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 322.95K$ 322.95K $ 322.95K Ofertă află în circulație 578.82M 578.82M 578.82M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TokenClub este $ 186.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TCT este 578.82M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 322.95K.