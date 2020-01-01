Explorează tokenomia pentru TITAN AI (TIAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului TIAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru TITAN AI (TIAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului TIAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru TITAN AI (TIAI)

Descoperă informații cheie despre TITAN AI (TIAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre TITAN AI (TIAI)

Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.

Pagină de internet oficială: https://titanchain.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru TITAN AI (TIAI)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TITAN AI (TIAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 10.08K
Ofertă totală: $ 999.97M
Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.08K
Maxim dintotdeauna: $ 0.00297382
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru TITAN AI (TIAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru TITAN AI (TIAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TIAI care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TIAI care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.