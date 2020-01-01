Tokenomie pentru Tilt Coin (TILT) Descoperă informații cheie despre Tilt Coin (TILT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tilt Coin (TILT) Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders' activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. Pagină de internet oficială: https://tilt.wtf

Tokenomie și analiză de preț pentru Tilt Coin (TILT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tilt Coin (TILT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 127.08K $ 127.08K $ 127.08K Ofertă totală: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Ofertă aflată în circulație: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 127.08K $ 127.08K $ 127.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.00134646 $ 0.00134646 $ 0.00134646 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012724 $ 0.00012724 $ 0.00012724 Află mai mult despre prețul tokenului Tilt Coin (TILT)

Tokenomie pentru Tilt Coin (TILT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tilt Coin (TILT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TILT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TILT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TILT, explorează prețul în direct al tokenului TILT!

