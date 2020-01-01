Tokenomie pentru This Is My Iguana (TIMI) Descoperă informații cheie despre This Is My Iguana (TIMI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre This Is My Iguana (TIMI) Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Pagină de internet oficială: https://thisismyiguana.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru This Is My Iguana (TIMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru This Is My Iguana (TIMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 184.15K $ 184.15K $ 184.15K Ofertă totală: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M Ofertă aflată în circulație: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 184.15K $ 184.15K $ 184.15K Maxim dintotdeauna: $ 0.00860314 $ 0.00860314 $ 0.00860314 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00019557 $ 0.00019557 $ 0.00019557 Află mai mult despre prețul tokenului This Is My Iguana (TIMI)

Tokenomie pentru This Is My Iguana (TIMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru This Is My Iguana (TIMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TIMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TIMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TIMI, explorează prețul în direct al tokenului TIMI!

Predicție de preț pentru TIMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TIMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru TIMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TIMI!

