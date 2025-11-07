Informații privind prețul pentru this coin is so good (GLAZE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -12.79% Modificare de preț (7 zile) -12.79%

Prețul în timp real pentru this coin is so good (GLAZE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GLAZE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GLAZE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GLAZE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața this coin is so good (GLAZE)

Capitalizare de piață $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Ofertă află în circulație 999.50M 999.50M 999.50M Ofertă totală 999,504,822.036844 999,504,822.036844 999,504,822.036844

Capitalizarea de piață actuală pentru this coin is so good este $ 8.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GLAZE este 999.50M, cu o ofertă totală de 999504822.036844. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.77K.