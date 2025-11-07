Informații privind prețul pentru Thermo Fisher xStock (TMOX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 Cel mai mic preț $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Thermo Fisher xStock (TMOX) este $560.62. În ultimele 24 de ore, tokenul TMOX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TMOX este $ 560.62, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 464.51.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TMOX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Thermo Fisher xStock (TMOX)

Capitalizare de piață $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Ofertă află în circulație 407.15 407.15 407.15 Ofertă totală 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

Capitalizarea de piață actuală pentru Thermo Fisher xStock este $ 198.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TMOX este 407.15, cu o ofertă totală de 21272.12279538514. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.93M.