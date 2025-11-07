Informații privind prețul pentru There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.27% Modificare de preț (1 zi) -3.46% Modificare de preț (7 zile) -13.11%

Prețul în timp real pentru There Will Be Signs (SIGNS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SIGNS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SIGNS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SIGNS s-a modificat cu +0.27% în decursul ultimei ore, cu -3.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața There Will Be Signs (SIGNS)

Capitalizare de piață $ 38.14K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 39.36K Ofertă află în circulație 935.00M Ofertă totală 964,913,929.944135

Capitalizarea de piață actuală pentru There Will Be Signs este $ 38.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SIGNS este 935.00M, cu o ofertă totală de 964913929.944135. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 39.36K.