Informații privind prețul pentru Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 1.003 Maxim 24 h $ 1.013 Maxim dintotdeauna $ 1.11 Cel mai mic preț $ 0.906552 Modificare de preț (1 oră) -0.24% Modificare de preț (1 zi) -0.51% Modificare de preț (7 zile) -0.67%

Prețul în timp real pentru Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) este $1.004. În ultimele 24 de ore, tokenul THBILL a fost tranzacționat între un minim de $ 1.003 și un maxim de $ 1.013, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru THBILL este $ 1.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.906552.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, THBILL s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu -0.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Capitalizare de piață $ 156.65M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 156.65M Ofertă află în circulație 155.78M Ofertă totală 155,784,568.902905

Capitalizarea de piață actuală pentru Theo Short Duration US Treasury Fund este $ 156.65M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru THBILL este 155.78M, cu o ofertă totală de 155784568.902905. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 156.65M.