Informații privind prețul pentru TheDip (THEDIP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00009142$ 0.00009142 $ 0.00009142 Cel mai mic preț $ 0.00001003$ 0.00001003 $ 0.00001003 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -11.75% Modificare de preț (7 zile) -11.75%

Prețul în timp real pentru TheDip (THEDIP) este $0.00001003. În ultimele 24 de ore, tokenul THEDIP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru THEDIP este $ 0.00009142, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001003.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, THEDIP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TheDip (THEDIP)

Capitalizare de piață $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,998,330.178054 999,998,330.178054 999,998,330.178054

Capitalizarea de piață actuală pentru TheDip este $ 10.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru THEDIP este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998330.178054. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.03K.