Informații privind prețul pentru The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -14.61% Modificare de preț (7 zile) -14.61%

Prețul în timp real pentru The Wizard of Buyback (WIZB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WIZB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WIZB este $ 0.00113077, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WIZB s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Wizard of Buyback (WIZB)

Capitalizare de piață $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Ofertă află în circulație 999.35M 999.35M 999.35M Ofertă totală 999,347,885.56047 999,347,885.56047 999,347,885.56047

Capitalizarea de piață actuală pentru The Wizard of Buyback este $ 8.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WIZB este 999.35M, cu o ofertă totală de 999347885.56047. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.40K.