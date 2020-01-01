Tokenomie pentru The Wally Group (TWG) Descoperă informații cheie despre The Wally Group (TWG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Wally Group (TWG) Experience The Wally Group ($TWG) Token on Ethereum Built on themes of connection, positivity, and real-world impact, The Wally Group ($TWG) token on the Ethereum (ETH) network is inspired by a remarkable true story of resilience and companionship. When Wally the alligator was rescued from a Disney pond, he became a source of emotional support for his owner, who battled severe depression. Officially recognized as the first emotional support alligator, Wally symbolizes hope, healing, and the power of unexpected bonds. While Wally's story is at the heart of our mission, our vision goes far beyond it. We strive to foster meaningful change in the world—championing mental health awareness, community engagement, and social impact. Through $TWG, we're not just creating a token; we're building a movement dedicated to long-term value, resilience and a brighter future for everyone. Pagină de internet oficială: https://wallygroup.net/ Carte albă: https://wallygroup.net/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru The Wally Group (TWG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Wally Group (TWG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 38.13K $ 38.13K $ 38.13K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.13K $ 38.13K $ 38.13K Maxim dintotdeauna: $ 0.00008737 $ 0.00008737 $ 0.00008737 Minim dintotdeauna: $ 0.00000124 $ 0.00000124 $ 0.00000124 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului The Wally Group (TWG)

Tokenomie pentru The Wally Group (TWG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Wally Group (TWG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TWG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TWG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TWG, explorează prețul în direct al tokenului TWG!

