Informații despre The Upsider AI (UP) The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI. Pagină de internet oficială: https://theupsiderai.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru The Upsider AI (UP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Upsider AI (UP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Ofertă totală: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M Ofertă aflată în circulație: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.00588413 $ 0.00588413 $ 0.00588413 Minim dintotdeauna: $ 0.0001267 $ 0.0001267 $ 0.0001267 Preț curent: $ 0.00244302 $ 0.00244302 $ 0.00244302 Află mai mult despre prețul tokenului The Upsider AI (UP)

Tokenomie pentru The Upsider AI (UP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Upsider AI (UP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UP, explorează prețul în direct al tokenului UP!

