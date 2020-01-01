Tokenomie pentru The Three Kingdoms (TTK) Descoperă informații cheie despre The Three Kingdoms (TTK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Three Kingdoms (TTK) The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Pagină de internet oficială: https://ttk.gg/ Carte albă: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/

Tokenomie și analiză de preț pentru The Three Kingdoms (TTK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Three Kingdoms (TTK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.30K $ 124.30K $ 124.30K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 150.72K $ 150.72K $ 150.72K Maxim dintotdeauna: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00015071 $ 0.00015071 $ 0.00015071 Află mai mult despre prețul tokenului The Three Kingdoms (TTK)

Tokenomie pentru The Three Kingdoms (TTK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Three Kingdoms (TTK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TTK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TTK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TTK, explorează prețul în direct al tokenului TTK!

