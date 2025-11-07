Informații privind prețul pentru The Surfing Frenchie (DALE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.25% Modificare de preț (1 zi) -9.56% Modificare de preț (7 zile) -41.31% Modificare de preț (7 zile) -41.31%

Prețul în timp real pentru The Surfing Frenchie (DALE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DALE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DALE este $ 0.00162335, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DALE s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu -9.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Surfing Frenchie (DALE)

Capitalizare de piață $ 114.56K$ 114.56K $ 114.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 114.56K$ 114.56K $ 114.56K Ofertă află în circulație 998.77M 998.77M 998.77M Ofertă totală 998,770,543.315946 998,770,543.315946 998,770,543.315946

Capitalizarea de piață actuală pentru The Surfing Frenchie este $ 114.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DALE este 998.77M, cu o ofertă totală de 998770543.315946. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 114.56K.