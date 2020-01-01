Tokenomie pentru The Society Library (SL) Descoperă informații cheie despre The Society Library (SL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Society Library (SL) $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity's wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. Pagină de internet oficială: https://sltoken.social/

Tokenomie și analiză de preț pentru The Society Library (SL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Society Library (SL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 155.90K Ofertă totală: $ 992.94M Ofertă aflată în circulație: $ 592.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 261.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.00918104 Minim dintotdeauna: $ 0.00019457 Preț curent: $ 0.00026292

Tokenomie pentru The Society Library (SL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Society Library (SL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SL, explorează prețul în direct al tokenului SL!

