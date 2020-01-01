Tokenomie pentru The RugCoon (RUGGA) Descoperă informații cheie despre The RugCoon (RUGGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The RugCoon (RUGGA) The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Pagină de internet oficială: https://www.rugga.me/ Cumpără RUGGA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru The RugCoon (RUGGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The RugCoon (RUGGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 58.26K $ 58.26K $ 58.26K Ofertă totală: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Ofertă aflată în circulație: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.26K $ 58.26K $ 58.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului The RugCoon (RUGGA)

Tokenomie pentru The RugCoon (RUGGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The RugCoon (RUGGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RUGGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RUGGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RUGGA, explorează prețul în direct al tokenului RUGGA!

Predicție de preț pentru RUGGA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RUGGA? Pagina noastră de predicție de preț pentru RUGGA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RUGGA!

