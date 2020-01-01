Tokenomie pentru THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Descoperă informații cheie despre THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Pagină de internet oficială: https://www.retirementcoin.io/ Cumpără RETIREMENT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 42.93K $ 42.93K $ 42.93K Ofertă totală: $ 998.50M $ 998.50M $ 998.50M Ofertă aflată în circulație: $ 998.50M $ 998.50M $ 998.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 42.93K $ 42.93K $ 42.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.00357343 $ 0.00357343 $ 0.00357343 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Tokenomie pentru THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RETIREMENT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RETIREMENT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RETIREMENT, explorează prețul în direct al tokenului RETIREMENT!

Predicție de preț pentru RETIREMENT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RETIREMENT? Pagina noastră de predicție de preț pentru RETIREMENT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RETIREMENT!

