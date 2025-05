Prețul în timp real pentru The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) astăzi este 0.00002044 USD . Are o capitalizare de piață actuală de $ 20.43K USD . Prețul $GOLDEN la USD este actualizat în timp real. Performanță de piață The Order of the Golden Bull cheie - Volumul de tranzacționare pe 24 de ore este -- USD - Modificarea de preț pentru The Order of the Golden Bull în cadrul zilei este +3.50% - Are o ofertă aflată în circulație de 999.30M USD

Performanță de preț The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) în USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru The Order of the Golden Bull la USD a fost $ 0.

În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru The Order of the Golden Bull la USD a fost $ +0.0000157954.

În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru The Order of the Golden Bull la USD a fost $ +0.0000093007.

În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru The Order of the Golden Bull la USD a fost $ +0.000000698323146168852.

Perioadă Modificare (USD) Modificare (%) Astăzi $ 0 +3.50% 30 de zile $ +0.0000157954 +77.28% 60 de zile $ +0.0000093007 +45.50% 90 de zile $ +0.000000698323146168852 +3.54%

Analiza prețului The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Descoperă cea mai recentă analiză a prețului pentru The Order of the Golden Bull: Minim și maxim 24 h, ATH și modificări zilnice

Minim 24 h $ 0.00001964$ 0.00001964 $ 0.00001964 Maxim 24 h $ 0.00002112$ 0.00002112 $ 0.00002112 Maxim dintotdeauna $ 0.00047081$ 0.00047081 $ 0.00047081 Modificare de preț (1 oră) -0.84% Modificare de preț (1 zi) +3.50% Modificare de preț (7 zile) +71.96%

Informații de piață pentru The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Accesează statisticile pieței: capitalizare de piață, volum pe 24 de ore și ofertă: