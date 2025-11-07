Informații privind prețul pentru The Orange Era (ORANGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00484745$ 0.00484745 $ 0.00484745 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.96% Modificare de preț (1 zi) -5.98% Modificare de preț (7 zile) -17.68% Modificare de preț (7 zile) -17.68%

Prețul în timp real pentru The Orange Era (ORANGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ORANGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ORANGE este $ 0.00484745, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ORANGE s-a modificat cu -0.96% în decursul ultimei ore, cu -5.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Orange Era (ORANGE)

Capitalizare de piață $ 37.68K$ 37.68K $ 37.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 37.68K$ 37.68K $ 37.68K Ofertă află în circulație 999.61M 999.61M 999.61M Ofertă totală 999,614,227.624174 999,614,227.624174 999,614,227.624174

Capitalizarea de piață actuală pentru The Orange Era este $ 37.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ORANGE este 999.61M, cu o ofertă totală de 999614227.624174. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.68K.