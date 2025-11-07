Informații privind prețul pentru The Odor (ODOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00010482 $ 0.00010482 $ 0.00010482 Minim 24 h $ 0.00011836 $ 0.00011836 $ 0.00011836 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00010482$ 0.00010482 $ 0.00010482 Maxim 24 h $ 0.00011836$ 0.00011836 $ 0.00011836 Maxim dintotdeauna $ 0.00037921$ 0.00037921 $ 0.00037921 Cel mai mic preț $ 0.00007735$ 0.00007735 $ 0.00007735 Modificare de preț (1 oră) +1.23% Modificare de preț (1 zi) +8.61% Modificare de preț (7 zile) -28.75% Modificare de preț (7 zile) -28.75%

Prețul în timp real pentru The Odor (ODOR) este $0.00011777. În ultimele 24 de ore, tokenul ODOR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010482 și un maxim de $ 0.00011836, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ODOR este $ 0.00037921, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007735.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ODOR s-a modificat cu +1.23% în decursul ultimei ore, cu +8.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Odor (ODOR)

Capitalizare de piață $ 58.94K$ 58.94K $ 58.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 98.98K$ 98.98K $ 98.98K Ofertă află în circulație 500.45M 500.45M 500.45M Ofertă totală 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Capitalizarea de piață actuală pentru The Odor este $ 58.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ODOR este 500.45M, cu o ofertă totală de 840458468.6993265. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 98.98K.