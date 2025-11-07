BursăDEX+
Prețul în timp real pentru the most watched egg astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EGG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EGG pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru the most watched egg astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EGG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EGG pe MEXC acum.

Mai multe despre EGG

Informații de preț pentru EGG

Ce este EGG

Pagina oficială pentru EGG

Tokenomie pentru EGG

Prognoza prețurilor pentru EGG

Preț the most watched egg (EGG)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 EGG în USD:

--
----
-3.30%1D
USD
the most watched egg (EGG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:32:22 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru the most watched egg (EGG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012292
$ 0.0012292$ 0.0012292

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

-3.34%

-17.50%

-17.50%

Prețul în timp real pentru the most watched egg (EGG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EGG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EGG este $ 0.0012292, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EGG s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața the most watched egg (EGG)

$ 9.68K
$ 9.68K$ 9.68K

--
----

$ 9.68K
$ 9.68K$ 9.68K

969.18M
969.18M 969.18M

969,178,438.518502
969,178,438.518502 969,178,438.518502

Capitalizarea de piață actuală pentru the most watched egg este $ 9.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EGG este 969.18M, cu o ofertă totală de 969178438.518502. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.68K.

Istoric de preț pentru the most watched egg (EGG) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru the most watched egg la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru the most watched egg la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru the most watched egg la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru the most watched egg la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-3.34%
30 de zile$ 0-55.93%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă the most watched egg (EGG)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru the most watched egg (USD)

Ce valoare va avea the most watched egg (EGG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale the most watched egg (EGG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru the most watched egg.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru the most watched egg!

EGG în monede locale

Tokenomie pentru the most watched egg (EGG)

Înțelegerea tokenomică a the most watched egg (EGG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EGG!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre the most watched egg (EGG)

Cât valorează the most watched egg (EGG) astăzi?
Prețul pe viu pentru EGG în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru EGG în USD?
Prețul actual pentru EGG la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru the most watched egg?
Capitalizarea de piață pentru EGG este $ 9.68K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru EGG?
Ofertă aflată în circulație pentru EGG este 969.18M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EGG?
EGG a obținut un preț ATH de 0.0012292 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EGG?
EGG a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru EGG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EGG este -- USD.
Va crește EGG în acest an?
EGG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EGG pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru the most watched egg (EGG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

