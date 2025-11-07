Informații privind prețul pentru the most watched egg (EGG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0012292$ 0.0012292 $ 0.0012292 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.68% Modificare de preț (1 zi) -3.34% Modificare de preț (7 zile) -17.50% Modificare de preț (7 zile) -17.50%

Prețul în timp real pentru the most watched egg (EGG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EGG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EGG este $ 0.0012292, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EGG s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața the most watched egg (EGG)

Capitalizare de piață $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Ofertă află în circulație 969.18M 969.18M 969.18M Ofertă totală 969,178,438.518502 969,178,438.518502 969,178,438.518502

Capitalizarea de piață actuală pentru the most watched egg este $ 9.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EGG este 969.18M, cu o ofertă totală de 969178438.518502. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.68K.