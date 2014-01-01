Tokenomie pentru The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Descoperă informații cheie despre The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng's viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community! Pagină de internet oficială: https://dengdeng.live/ Cumpără DENGDENG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.04K $ 7.04K $ 7.04K Ofertă totală: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Ofertă aflată în circulație: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.04K $ 7.04K $ 7.04K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Tokenomie pentru The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DENGDENG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DENGDENG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DENGDENG, explorează prețul în direct al tokenului DENGDENG!

