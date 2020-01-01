Tokenomie pentru THE MEME GAME (MEMEGAME) Descoperă informații cheie despre THE MEME GAME (MEMEGAME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre THE MEME GAME (MEMEGAME) $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Pagină de internet oficială: https://memegame.io/ Carte albă: https://memegame.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru THE MEME GAME (MEMEGAME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THE MEME GAME (MEMEGAME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Ofertă totală: $ 852.14M $ 852.14M $ 852.14M Ofertă aflată în circulație: $ 852.14M $ 852.14M $ 852.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.00105196 $ 0.00105196 $ 0.00105196 Minim dintotdeauna: $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului THE MEME GAME (MEMEGAME)

Tokenomie pentru THE MEME GAME (MEMEGAME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THE MEME GAME (MEMEGAME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEMEGAME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEMEGAME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEMEGAME, explorează prețul în direct al tokenului MEMEGAME!

Predicție de preț pentru MEMEGAME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEMEGAME? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEMEGAME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEMEGAME!

