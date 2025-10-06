Informații privind prețul pentru The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00003343 Maxim 24 h $ 0.00003533 Maxim dintotdeauna $ 0.00208666 Cel mai mic preț $ 0.00002486 Modificare de preț (1 oră) -0.56% Modificare de preț (1 zi) -1.57% Modificare de preț (7 zile) +6.36%

Prețul în timp real pentru The Meerkat Meme (MEERKAT) este $0.00003362. În ultimele 24 de ore, tokenul MEERKAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003343 și un maxim de $ 0.00003533, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEERKAT este $ 0.00208666, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002486.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEERKAT s-a modificat cu -0.56% în decursul ultimei ore, cu -1.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Meerkat Meme (MEERKAT)

Capitalizare de piață $ 33.60K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 33.60K Ofertă află în circulație 999.48M Ofertă totală 999,482,631.15692

Capitalizarea de piață actuală pentru The Meerkat Meme este $ 33.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEERKAT este 999.48M, cu o ofertă totală de 999482631.15692. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 33.60K.