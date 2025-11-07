Informații privind prețul pentru the mascot of crypto (CANDLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.27% Modificare de preț (1 zi) -2.71% Modificare de preț (7 zile) -20.58% Modificare de preț (7 zile) -20.58%

Prețul în timp real pentru the mascot of crypto (CANDLE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CANDLE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CANDLE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CANDLE s-a modificat cu +0.27% în decursul ultimei ore, cu -2.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața the mascot of crypto (CANDLE)

Capitalizare de piață $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Ofertă află în circulație 998.71M 998.71M 998.71M Ofertă totală 998,711,155.928491 998,711,155.928491 998,711,155.928491

Capitalizarea de piață actuală pentru the mascot of crypto este $ 4.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CANDLE este 998.71M, cu o ofertă totală de 998711155.928491. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.74K.