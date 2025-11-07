Informații privind prețul pentru THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -3.41% Modificare de preț (7 zile) -11.33% Modificare de preț (7 zile) -11.33%

Prețul în timp real pentru THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PUMPATHON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUMPATHON este $ 0.00341605, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUMPATHON s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -3.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Capitalizare de piață $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Ofertă află în circulație 999.30M 999.30M 999.30M Ofertă totală 999,300,197.501497 999,300,197.501497 999,300,197.501497

Capitalizarea de piață actuală pentru THE LONGEST PUMPFUN STREAM este $ 8.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUMPATHON este 999.30M, cu o ofertă totală de 999300197.501497. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.65K.