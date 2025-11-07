Informații privind prețul pentru The Last Job (QUIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00010016 Maxim 24 h $ 0.00013889 Maxim dintotdeauna $ 0.00073055 Cel mai mic preț $ 0.00008196 Modificare de preț (1 oră) +17.45% Modificare de preț (1 zi) -4.72% Modificare de preț (7 zile) -5.42%

Prețul în timp real pentru The Last Job (QUIT) este $0.00011801. În ultimele 24 de ore, tokenul QUIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010016 și un maxim de $ 0.00013889, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QUIT este $ 0.00073055, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00008196.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QUIT s-a modificat cu +17.45% în decursul ultimei ore, cu -4.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Last Job (QUIT)

Capitalizare de piață $ 112.95K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 112.95K Ofertă află în circulație 989.79M Ofertă totală 989,790,199.475679

Capitalizarea de piață actuală pentru The Last Job este $ 112.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QUIT este 989.79M, cu o ofertă totală de 989790199.475679. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 112.95K.