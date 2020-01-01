Tokenomie pentru The Innovation Game (TIG) Descoperă informații cheie despre The Innovation Game (TIG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Innovation Game (TIG) The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Pagină de internet oficială: https://www.tig.foundation/ Carte albă: https://www.tig.foundation/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru The Innovation Game (TIG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Innovation Game (TIG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.35M $ 9.35M $ 9.35M Ofertă totală: $ 46.05M $ 46.05M $ 46.05M Ofertă aflată în circulație: $ 24.36M $ 24.36M $ 24.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.67M $ 17.67M $ 17.67M Maxim dintotdeauna: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Minim dintotdeauna: $ 0.116623 $ 0.116623 $ 0.116623 Preț curent: $ 0.381398 $ 0.381398 $ 0.381398 Află mai mult despre prețul tokenului The Innovation Game (TIG)

Tokenomie pentru The Innovation Game (TIG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Innovation Game (TIG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TIG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TIG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TIG, explorează prețul în direct al tokenului TIG!

Predicție de preț pentru TIG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TIG? Pagina noastră de predicție de preț pentru TIG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TIG!

