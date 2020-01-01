Tokenomie pentru the honest guy (THGUY) Descoperă informații cheie despre the honest guy (THGUY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre the honest guy (THGUY) AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions Pagină de internet oficială: http://thehonestguy.site Carte albă: https://thehonestguy.site/whitepaper/ Cumpără THGUY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru the honest guy (THGUY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru the honest guy (THGUY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.02K $ 37.02K $ 37.02K Ofertă totală: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Ofertă aflată în circulație: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.02K $ 37.02K $ 37.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.00101129 $ 0.00101129 $ 0.00101129 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului the honest guy (THGUY)

Tokenomie pentru the honest guy (THGUY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru the honest guy (THGUY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri THGUY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri THGUY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru THGUY, explorează prețul în direct al tokenului THGUY!

Predicție de preț pentru THGUY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta THGUY? Pagina noastră de predicție de preț pentru THGUY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul THGUY!

