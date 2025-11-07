Informații privind prețul pentru The Green Era (GREEN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.07% Modificare de preț (1 zi) +0.03% Modificare de preț (7 zile) -20.55% Modificare de preț (7 zile) -20.55%

Prețul în timp real pentru The Green Era (GREEN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GREEN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GREEN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GREEN s-a modificat cu +0.07% în decursul ultimei ore, cu +0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Green Era (GREEN)

Capitalizare de piață $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Ofertă află în circulație 998.39M 998.39M 998.39M Ofertă totală 998,393,170.776296 998,393,170.776296 998,393,170.776296

Capitalizarea de piață actuală pentru The Green Era este $ 5.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GREEN este 998.39M, cu o ofertă totală de 998393170.776296. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.70K.