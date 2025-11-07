Informații privind prețul pentru the great extraction (TGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -3.73% Modificare de preț (7 zile) -18.17% Modificare de preț (7 zile) -18.17%

Prețul în timp real pentru the great extraction (TGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TGE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TGE s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -3.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața the great extraction (TGE)

Capitalizare de piață $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Ofertă află în circulație 999.38M 999.38M 999.38M Ofertă totală 999,383,902.140937 999,383,902.140937 999,383,902.140937

Capitalizarea de piață actuală pentru the great extraction este $ 8.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TGE este 999.38M, cu o ofertă totală de 999383902.140937. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.89K.