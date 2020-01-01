Tokenomie pentru The Grays Currency (PTGC) Descoperă informații cheie despre The Grays Currency (PTGC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Grays Currency (PTGC) 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Pagină de internet oficială: https://www.pulsetgc.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru The Grays Currency (PTGC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Grays Currency (PTGC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 72.92M $ 72.92M $ 72.92M Ofertă totală: $ 290.90B $ 290.90B $ 290.90B Ofertă aflată în circulație: $ 290.90B $ 290.90B $ 290.90B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 72.92M $ 72.92M $ 72.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Minim dintotdeauna: $ 0.00000217 $ 0.00000217 $ 0.00000217 Preț curent: $ 0.00025098 $ 0.00025098 $ 0.00025098 Află mai mult despre prețul tokenului The Grays Currency (PTGC)

Tokenomie pentru The Grays Currency (PTGC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Grays Currency (PTGC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PTGC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PTGC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PTGC, explorează prețul în direct al tokenului PTGC!

