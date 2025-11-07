Informații privind prețul pentru The Final Quarter (Q4) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.61% Modificare de preț (1 zi) -14.14% Modificare de preț (7 zile) -22.42% Modificare de preț (7 zile) -22.42%

Prețul în timp real pentru The Final Quarter (Q4) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul Q4 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru Q4 este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, Q4 s-a modificat cu -1.61% în decursul ultimei ore, cu -14.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Final Quarter (Q4)

Capitalizare de piață $ 31.35K$ 31.35K $ 31.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.35K$ 31.35K $ 31.35K Ofertă află în circulație 999.69M 999.69M 999.69M Ofertă totală 999,692,541.386735 999,692,541.386735 999,692,541.386735

Capitalizarea de piață actuală pentru The Final Quarter este $ 31.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru Q4 este 999.69M, cu o ofertă totală de 999692541.386735. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.35K.