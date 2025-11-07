Informații privind prețul pentru the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0059343$ 0.0059343 $ 0.0059343 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.77% Modificare de preț (1 zi) -3.91% Modificare de preț (7 zile) -24.12% Modificare de preț (7 zile) -24.12%

Prețul în timp real pentru the face of sarcasm (KAPPA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KAPPA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KAPPA este $ 0.0059343, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KAPPA s-a modificat cu -0.77% în decursul ultimei ore, cu -3.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața the face of sarcasm (KAPPA)

Capitalizare de piață $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Ofertă află în circulație 668.81M 668.81M 668.81M Ofertă totală 668,811,165.327707 668,811,165.327707 668,811,165.327707

Capitalizarea de piață actuală pentru the face of sarcasm este $ 28.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KAPPA este 668.81M, cu o ofertă totală de 668811165.327707. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.00K.